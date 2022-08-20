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Шаровари Усика викликали істерику у Скабеєвої (відео)

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Олександр Усик в образі козака Новина оновлена 20 серпня 2022, 21:24
Олександр Усик в образі козака

Російська пропаганда стежить за українським спортсменом

Чемпіон світу з боксу за версіями WBA Super, WBO, IBF та IBO у суперважкій вазі Олександр Усик (19-0, 13 КО) та британець Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО) 20 серпня проведуть великий бій у Джидді (Саудівська Аравія) в рамках шоу "Лють на Червоному морі".

Під час медіа днів напередодні суботнього шоу український боксер виходив на публіку в образі козака, що дуже не сподобалося російській пропагандистці Ользі Скабеєвій. Вона опублікувала одразу кілька постів у себе у соцмережах, присвячених українському чемпіону. Російський коментатор Олексій Андронов у себе в telegram-каналі назвав "журналістку" "недоумкуватою" після цього.

Скабеєвій дуже не сподобалися козацькі вбрання Усика. Вона навіть заявила, що Олександр "збрендив".

Скабеева отреагировала на казацкие наряды Александра Усика
Скабеєва відреагувала на козацьке вбрання Олександра Усика

Андронов їдко висміяв пропагандистку: "Цікаво, а як на думку цієї недоумкуватої мав вийти Усик? У формі майора ФСБ рф і під пісню "володимир путін — молодець"?".

Нагадаємо, після пресконференції Олександр раптово виконав пісню "Ой у лузі червона калина". А на церемонію зважування український чемпіон прийшов у вишиванці та у червоних шароварах.

Бій Усик — Джошуа 2 покажуть в Україні безкоштовно. До речі, Олександр є беззаперечним фаворитом у реванші. У першому бою українець здобув перемогу одноголосним рішенням суддів.

Теги:
#Бокс #Олександр Усик #Ентоні Джошуа #Ольга Скабеева