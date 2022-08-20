Шаровари Усика викликали істерику у Скабеєвої (відео)

Російська пропаганда стежить за українським спортсменом

Чемпіон світу з боксу за версіями WBA Super, WBO, IBF та IBO у суперважкій вазі Олександр Усик (19-0, 13 КО) та британець Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО) 20 серпня проведуть великий бій у Джидді (Саудівська Аравія) в рамках шоу "Лють на Червоному морі".

Під час медіа днів напередодні суботнього шоу український боксер виходив на публіку в образі козака, що дуже не сподобалося російській пропагандистці Ользі Скабеєвій. Вона опублікувала одразу кілька постів у себе у соцмережах, присвячених українському чемпіону. Російський коментатор Олексій Андронов у себе в telegram-каналі назвав "журналістку" "недоумкуватою" після цього.

Скабеєвій дуже не сподобалися козацькі вбрання Усика. Вона навіть заявила, що Олександр "збрендив".

Скабеєва відреагувала на козацьке вбрання Олександра Усика

Андронов їдко висміяв пропагандистку: "Цікаво, а як на думку цієї недоумкуватої мав вийти Усик? У формі майора ФСБ рф і під пісню "володимир путін — молодець"?".

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Нагадаємо, після пресконференції Олександр раптово виконав пісню "Ой у лузі червона калина". А на церемонію зважування український чемпіон прийшов у вишиванці та у червоних шароварах.

Бій Усик — Джошуа 2 покажуть в Україні безкоштовно. До речі, Олександр є беззаперечним фаворитом у реванші. У першому бою українець здобув перемогу одноголосним рішенням суддів.