Усик — Джошуа 2: о котрій годині бій і як подивитися реванш в Україні

Поєдинок буде показано в Україні безкоштовно

У суботу, 20 серпня, чемпіон світу з боксу в суперважкій вазі Олександр Усик (19-0, 13 КО) захищатиме титули WBA Super, WBO, IBF та IBO у бою-реванші з британцем Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО). Головний бій вечора боксу в Джидді (Саудівська Аравія) розпочнеться орієнтовно о 01:00 21 серпня.

Про це повідомляє промоутерська компанія Matchroom Boxing у Twitter. Вечір боксу (ранній андеркард) розпочнеться о 17:30 за київським часом.

УСИК — ДЖОШУА 2: ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦІЯ БОЮ

У прямому ефірі в Україні поєдинок можна буде подивитися безкоштовно одразу на кількох платформах:

сайті та у додатку Parimatch

платформі Megogo

телеканалі 2+2

регіональних каналах "Суспільного телебачення"

Youtube-каналі USYK17

Додамо, що студія megogo перед боєм розпочне свою роботу о 21:00 за київським часом.

Нагадаємо, на кону супербою Усик — Джошуа 2 стоятиме 5 чемпіонських поясів. Титул The Ring у хевівейті став вакантним після того, як британець Тайсон Ф’юрі завершив кар’єру боксера. Додамо, що Олександр є фаворитом другого поєдинку. У першому бою українець здобув впевнену перемогу по очках.