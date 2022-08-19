Усик — Джошуа 2: у команді британця спробували прибрати суддю-українця з ЗСУ

Ця витівка не вдалася британцям

Команда британця Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО) спробувала прибрати українського суддю з команди арбітрів напередодні реваншу з чемпіоном світу за версіями WBA, WBO та IBF у надважкій вазі Олександром Усиком (19-0, 13 КО).

Про це у коментарі parimatch.ukraine розповів Олександр Красюк, промоутер українського боксера. Він заявив, що команда AJ подала протест на призначення українського судді Віктора Фесечка на реванш.

УСИК — ДЖОШУА 2: ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦІЯ БОЮ

За словами Красюка, британській стороні не сподобалося, що Фесечко нарахував 117-112 у першому бою, хоча два інші судді дали 115-113 та 116-112. Промоутер зазначив, що протест британців провалився і Фесечко відпрацює у реванші, як і планувалося.

"Там формулювання було: "Його рахунок у першому поєдинку викликав найбільше питань". Один порахував 115-113, другий – 116-112, Фесечко – 117-112. Тобто, у нього нібито був найбільший рахунок для Усика. Так, це мало місце. Але аргументи залізні – ось, будь ласка, вам незалежний рахунок у прямому ефірі від Sky Sports, DAZN, від інших сайтів. Альтернативні рішення – або 116, або 117, — заявив Красюк.

Цікаво, що Фесечко є молодшим сержантом Сил спеціальних операцій ЗСУ. Через це виникли проблеми з його виїздом за кордон. Колишня чемпіонка світу та віцепрезидент Ліги професійного боксу Аліна Шатернікова розповіла, що для роботи українця на поєдинку Усик — Джошуа 2 довелося звертатись аж до міністра оборони.

"Щоб його (Фесечка, — Ред.) відпустили на цей короткий виїзд, ми погоджували питання практично на рівні міністра оборони. І коли всі ці пазли зійшлися, ми із Сашком Красюком зідзвонилися й просто видихнули. Це була наша маленька перемога", — цитує Шатернікову Обозреватель.

Нагадаємо, бій Усик — Джошуа відбудеться 20 серпня. Поєдинок покажуть у прямому ефірі в Україні. До речі, Олександр є фаворитом у реванші. Перший бій українець переміг одноголосним рішенням суддів.