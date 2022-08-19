Усик - Джошуа 2: в команде британца попытались убрать судью-украинца из ВСУ

Эта затея не удалась британцам

Команда британца Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) попыталась убрать украинского судью из команды арбитров накануне реванша с чемпионом мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александром Усиком (19-0, 13 КО).

Об этом в комментарии parimatch.ukraine рассказал Александр Красюк, промоутер украинского боксера. Он заявил, что команда AJ подала протест на назначение украинского судьи Виктора Фесечко на реванш.

УСИК — ДЖОШУА 2: ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ БОЯ

По словам Красюка, британской стороне не понравилось, что Фесечко насчитал 117-112 в первом бою, хотя два другие судьи дали 115-113 и 116-112. Промоутер отметил, что протест британцев провалился и Фесечко отработает в реванше, как и планировалось.

"Там формулировка была: "Его счет в первом поединке вызвал больше всего вопросов". Один посчитал 115-113, второй – 116-112, Фесечко – 117-112. То есть, у него якобы был самый большой счет для Усика. Да, это имело место. Но аргументы железные – вот, пожалуйста, вам независимый счет в прямом эфире от Sky Sports, DAZN, от других сайтов. Альтернативные решения – либо 116, либо 117. В конце оказалось, что счет Фесечко больше всего отражал происходящее", — заявил Красюк.

Примечательно, что Фесечко является младшим сержантом Сил специальных операций ВСУ. Из-за этого возникли некие трудности с его выездом за границу. Бывшая чемпионка мира и вице-президент Лиги профессионального бокса Алина Шатерникова рассказала, что для работы украинца на поединке Усик — Джошуа 2 пришлось обращаться вплоть до министра обороны.

"Чтобы его (Фесечко, — Ред.) отпустили на этот короткий выезд, мы согласовывали вопрос практически на уровне министра обороны. И когда все эти пазлы сошлись, мы с Сашей Красюком созвонились и просто выдохнули. Это была наша маленькая победа", — цитирует Шатерникову obozrevatel.

Напомним, бой Усик — Джошуа состоится 20 августа. Поединок покажут в прямом эфире в Украине. К слову, Александр является фаворитом в реванше. Первый бой украинец победил единогласным решением судей.