Усик - Джошуа 2: во сколько бой и как посмотреть реванш в Украине
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Поединок будет показан в Украине бесплатно
В субботу, 20 августа, чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Александр Усик (19-0, 13 КО) будет защищать титулы WBA Super, WBO, IBF и IBO в бою-реванше с британцем Энтони Джошуа (24-2, 22 КО). Главный бой вечера бокса в Джидде (Саудовская Аравия) начнется ориентировочно в 01:00 21 августа.
Об этом сообщает промоутерская компания Matchroom Boxing в Twitter. Вечер бокса (ранний андеркард) начнется в 17:30 по киевскому времени.
УСИК — ДЖОШУА 2: ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ БОЯ
В прямом эфире в Украине поединок можно будет посмотреть бесплатно сразу на нескольких платформах:
- сайте и в приложении Parimatch
- платформе Megogo
- телеканале 2+2
- региональных каналах "Суспільного телебачення"
- Youtube-канале USYK17
Добавим, что студия megogo перед боем начнет свою работу в 21:00 по киевскому времени.
Напомним, на кону супербоя Усик — Джошуа 2 будет стоять 5 чемпионских поясов. Титул The Ring в хевивейте стал вакантным после того, как британец Тайсон Фьюри завершил карьеру боксера. Добавим, что Александр является фаворитом второго поединка. В первом бою украинец добыл уверенную победу по очкам.