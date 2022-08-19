Усик - Джошуа 2: во сколько бой и как посмотреть реванш в Украине

Поединок будет показан в Украине бесплатно

В субботу, 20 августа, чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Александр Усик (19-0, 13 КО) будет защищать титулы WBA Super, WBO, IBF и IBO в бою-реванше с британцем Энтони Джошуа (24-2, 22 КО). Главный бой вечера бокса в Джидде (Саудовская Аравия) начнется ориентировочно в 01:00 21 августа.

Об этом сообщает промоутерская компания Matchroom Boxing в Twitter. Вечер бокса (ранний андеркард) начнется в 17:30 по киевскому времени.

УСИК — ДЖОШУА 2: ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ БОЯ

В прямом эфире в Украине поединок можно будет посмотреть бесплатно сразу на нескольких платформах:

сайте и в приложении Parimatch

платформе Megogo

телеканале 2+2

региональных каналах "Суспільного телебачення"

Youtube-канале USYK17

Добавим, что студия megogo перед боем начнет свою работу в 21:00 по киевскому времени.

Напомним, на кону супербоя Усик — Джошуа 2 будет стоять 5 чемпионских поясов. Титул The Ring в хевивейте стал вакантным после того, как британец Тайсон Фьюри завершил карьеру боксера. Добавим, что Александр является фаворитом второго поединка. В первом бою украинец добыл уверенную победу по очкам.