Усик перехитрил всех: боксера заподозрили в обмане перед боем с Джошуа (видео)

Результаты взвешивания удивили многих

В пятницу, 19 августа, чемпион мира по боксу по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Александр Усик (19-0, 13 КО) и британский претендент Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) провели традиционную процедуру взвешивания накануне реванша 20 августа.

Александр, несмотря на слухи, оказался легче (100,1 кг), чем во время прошлого поединка. Усика тут же спросили, каким образом он сумел всех ввести в заблуждение, передает Instagram lomus_official.

УСИК — ДЖОШУА 2: ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ БОЯ

"Александр, на протяжении недели было много разговоров о твоем весе. Все думали, что ты весишь больше, чем в первом бою, а ты показал практически тот же вес. Это такой угол камеры был или какой-то трюк?" — спросил у чемпиона журналист.

"Видите, как бывает. Не всегда ожидания становятся реальностью", — ответил Усик.

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Добавим, что накануне боя известный британский боксер Амир Хан, побывавший в тренировочном лагере украинца, заявил, что Александр стал тяжелее на 15 кг. А промоутер Эдди Хирн рассказал, что с новыми габаритами Усику ничего не светит в реванше.

Бой Усик — Джошуа 2 покажут в Украине бесплатно. К слову, фаворитом второго поединка является Александр.