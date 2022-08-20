Усик обламав росіян з трансляцією бою з Джошуа в рф

У росії офіційно не покажуть бій Усик — Джошуа 2

Чемпіон світу з боксу за версіями WBA Super, WBO, IBF та IBO у надважкій вазі Олександр Усик (19-0, 13 КО) та претендент Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО) проведуть великий бій у Джидді (Саудівська Аравія). Росіяни до останнього сподівалися переглянути поєдинок, однак у команді Олександра відмовилися від загальнодоступної трансляції поєдинку на YouTube.

Про це повідомляє російське видання "Чемпіонат". Усик ніяк не аргументував відмову від трансляції на цій платформі, проте це може бути пов’язано з її доступністю в росії.

Додамо, російські користувачі відразу почали шукати альтернативні (піратські) способи, щоб переглянути поєдинок непереможного українця. Деякі росіяни навіть почали ображати Усика за це рішення.

Нагадаємо, про те, що бій Усик — Джошуа 2 покажуть на YouTube-каналі Олександра повідомила промоутерська компанія К2, проте пізніше сам Олександр не включив свій YouTube-канал до переліку офіційних трансляцій вечора боксу. Раніше "Телеграф" докладно розповідав, як переглянути поєдинок в Україні. До слова, "Телеграф" веде текстову трансляцію шоу в Джидді.