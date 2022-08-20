"Усиком витруть підлогу": відомий боксер не вірить в українця

Колишній суперник українця дав прогноз на супербій Усик — Джошуа 2

Відомий британський суперваговик Дерек Чісора поділився очікуваннями від реваншу між українцем Олександром Усиком і британцем Ентоні Джошуа.

Відповідна заява Чісори доступна на iFL TV. Дерек вважає, що переможе його співвітчизник, причому Джошуа виграє нокаутом.

УСІК — ДЖОШУА 2: ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦІЯ БОЮ

"У першому бою Джошуа хотів довести, що може перебоксувати його. Тепер же Ентоні повернувся до витоків і збирається його вирубати. Коли ми з ним розмовляли, я запитав, чи переглядав він бій, і він відповів, що подивився лише чотири раунди, тому що йому не подобається, як він боксував. Я запитав, що він робитиме в реванші, і він сказав: "Побачиш".

Усик завжди під різними кутами. Ей Джей повинен розібратися з цим, щоб не дати йому вільно пересуватися. Є тільки один спосіб загальмувати такого хлопця: відбивати йому лікті, стегна, та все. І тоді він сповільниться.

Я думаю, Джошуа переможе у реванші. Поставлю будь-які гроші на те, що Джошуа витре Усиком підлогу", — заявив Чісора.

Нагадаємо, Усик свого часу переміг Чісору одноголосним рішенням суддів.

Зазначимо, бій Усик — Джошуа 2 покажуть в Україні безкоштовно. Олександр є беззаперечним фаворитом поєдинку. "Телеграф" веде онлайн-трансляцію вечора боксу в Джидді.