"Усиком вытрут пол": известный боксер не верит в украинца

Бывший соперник украинца дал прогноз на супербой Усик — Джошуа 2

Известный британский супертяжеловес Дерек Чисора поделился ожиданиями от реванша между украинцем Александром Усиком и британцем Энтони Джошуа.

Соответствующее заявление Чисоры доступно на iFL TV. Дерек считает, что победит его соотечественник, причем Джошуа выиграет нокаутом.

УСИК — ДЖОШУА 2: ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ БОЯ

"В первом бою Джошуа хотел доказать, что может перебоксировать его. Теперь же Энтони вернулся к истокам и собирается его вырубить. Когда мы с ним разговаривали, я спросил, пересматривал ли он бой, и он ответил, что посмотрел только четыре раунда, потому что ему не нравится, как он боксировал. Я спросил, что он будет делать в реванше, и он сказал: "Увидишь".

Усик всегда под разными углами. Эй-Джей должен разобраться с этим, чтобы не дать ему свободно передвигаться. Есть только один способ затормозить такого парня: отбивать ему локти, бедра, – да все. И тогда он замедлится.

Я думаю, Джошуа победит в реванше. Поставлю любые деньги на то, что Джошуа вытрет Усиком пол", — заявил Чисора.

Напомним, Усик в свое время победил Чисору единогласным решением судей.

Отметим, бой Усик — Джошуа 2 покажут в Украине бесплатно. Александр является безоговорочным фаворитом поединка. "Телеграф" ведет онлайн-трансляцию вечера бокса в Джидде.