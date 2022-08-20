Шаровары Усика вызвали истерику у Скабеевой (видео)

Российская пропаганда следит за украинским спортсменом

Чемпион мира по боксу по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Александр Усик (19-0, 13 КО) и британец Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) 20 августа проведут большой бой в Джидде (Саудовская Аравия) в рамках шоу "Ярость на Красном море".

Во время медиа-дней накануне субботнего шоу украинский боксер выходил на публику в образе казака, что очень не понравилось российской пропагандистке Ольге Скабеевой. Она опубликовала сразу несколько постов у себя в соцсетях, посвященных украинскому чемпиону. Российский комментатор Алексей Андронов у себя в telegram-канале назвал "журналистку" "слабоумной" после этого.

Скабеевой очень не понравились казацкие наряды Усика. Она даже заявила, что Александр "сбрендил".

Скабеева отреагировала на казацкие наряды Александра Усика

Андронов едко высмеял пропагандистку: "Интересно, а как по мнению этой слабоумной должен был выйти Усик? В форме майора ФСБ рф и под песню "владимир путин – молодец"?".

Читайте также: Категория Спорт Усик обломал россиян с трансляцией боя с Джошуа в рф В рф официально не покажут бой Усик — Джошуа 2

Напомним, после пресс-конференции Александр внезапно исполнил песню "Ой у лузі червона калина". А на церемонию взвешивания украинский чемпион пришел в вышиванке и в красных шароварах.

Бой Усик — Джошуа 2 покажут в Украине бесплатно. К слову, Александр является безоговорочным фаворитом в реванше. В первом бою украинец добыл победу единогласным решением судей.