Укр

Шаровары Усика вызвали истерику у Скабеевой (видео)

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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Александр Усик в образе казака Новость обновлена 20 августа 2022, 21:24
Александр Усик в образе казака

Российская пропаганда следит за украинским спортсменом

Чемпион мира по боксу по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Александр Усик (19-0, 13 КО) и британец Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) 20 августа проведут большой бой в Джидде (Саудовская Аравия) в рамках шоу "Ярость на Красном море".

Во время медиа-дней накануне субботнего шоу украинский боксер выходил на публику в образе казака, что очень не понравилось российской пропагандистке Ольге Скабеевой. Она опубликовала сразу несколько постов у себя в соцсетях, посвященных украинскому чемпиону. Российский комментатор Алексей Андронов у себя в telegram-канале назвал "журналистку" "слабоумной" после этого.

Скабеевой очень не понравились казацкие наряды Усика. Она даже заявила, что Александр "сбрендил".

Скабеева отреагировала на казацкие наряды Александра Усика
Скабеева отреагировала на казацкие наряды Александра Усика

Андронов едко высмеял пропагандистку: "Интересно, а как по мнению этой слабоумной должен был выйти Усик? В форме майора ФСБ рф и под песню "владимир путин – молодец"?".

Напомним, после пресс-конференции Александр внезапно исполнил песню "Ой у лузі червона калина". А на церемонию взвешивания украинский чемпион пришел в вышиванке и в красных шароварах.

Бой Усик — Джошуа 2 покажут в Украине бесплатно. К слову, Александр является безоговорочным фаворитом в реванше. В первом бою украинец добыл победу единогласным решением судей.

Теги:
#Бокс #Александр Усик #Энтони Джошуа #Ольга Скабеева