"Або я боксуватиму з Ф’юрі, або не буду зовсім": Усик може завершити кар’єру

Український боксер націлився на титул абсолютного чемпіона світу

У суботу, 20 серпня, чемпіон світу за версіями WBA Super, WBO, IBF, IBO та The Ring у суперважкій вазі Олександр Усик (20-0, 13 КО) та британський претендент Ентоні Джошуа (24-3, 22 КО) провели бій-реванш у Джидді (Саудівська Аравія). Поєдинок завершився перемогою українця, який одразу розповів про свої подальші плани.

Олександр відразу після бою заявив, що хоче провести поєдинок лише з чемпіоном WBC Тайсоном Ф’юрі. Все б нічого, але "Циганський король" нещодавно оголосив про завершення кар’єри боксера.

"Він не пішов на пенсію. Він хоче зі мною боксувати. І моя команда буде в цьому напрямку працювати. Або я боксуватиму з Ф’юрі, або не боксуватиму взагалі", — заявив Усик.

Таким чином, є ймовірність того, що ми більше не побачимо у ринзі українця.

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Нагадаємо, в андеркарді шоу Усик — Джошуа 2 виступив український боксер Даніель Лапін, який без проблем перебоксував словацького "Бульдога". До речі, у нас на сайті є відео кращих моментів цього поєдинку.

Раніше повідомлялося, що Усик нокаутував британського боксера на тренувальному зборі. Опонент українця опинився у рідкісному стоячому нокауті.