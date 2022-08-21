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Усик відправив британця в рідкісний стоячий нокаут, готуючись до Джошуа (відео)

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Девід Аллен зізнався, що його нокаутував Олександр Усик Новина оновлена 21 серпня 2022, 00:13
Девід Аллен зізнався, що його нокаутував Олександр Усик

Олександр вирубив опонента, але не став добивати

У суботу, 20 серпня, чемпіон світу з боксу у надважкій вазі Олександр Усик (19-0, 13 КО) проведе свій перший захист титулів WBA Super, WBO, IBF та IBO у бою-реванші з британцем Ентоні Джошуа (24-2, 22) ДО). У день цього бою британський боксер Девід Аллен розповів, як його нокаутував українець у спарингу.

Аллен на своїй сторінці в Instagram зізнався, що Олександр є найкращим боксером світу. У спарингу з українцем Девід опинився у "стоячому" нокауті.

УСИК — ДЖОШУА 2: ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦІЯ БОЮ

"Я б міг ці кадри ніколи не викладати, але на знак майбутнього реваншу з Джошуа, а захотів це все показати. У тому спарингу я був впевнений у собі, але Усик перехитрив мене. Жодних виправдань. Кращий боксер світу точно поцілив у моє підборіддя. Я не впав, але на короткий час знепритомнів, опинившись у нокауті", — написав Аллен.

"Телеграф" проведе текстову онлайн-трансляцію бою Усик — Джошуа 2. Крім того, цей поєдинок можна переглянути безкоштовно в Україні одразу на кількох платформах. Додамо, що Олександр у реванші є беззаперечним фаворитом.

Теги:
#Бокс #Олександр Усик #Ентоні Джошуа