Букмекери значно змінили прогноз на бій Усик — Джошуа 2

Фахівці вірять в українського чемпіона

Чемпіон світу за версіями WBA Super, WBO, IBF та IBO у надважкій вазі Олександр Усик (19-0, 13 КО) є фаворитом у бою-реванші з британцем Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО).

Про це повідомляє букмекерська компанія Парі-Матч. Шанси українця у порівнянні з прогнозом за 16 серпня помітно зросли.

На думку фахівців, ближче до поєдинку шанси у чемпіона зростають. На перемогу Олександра можна зробити ставку із коефіцієнтом 1,55. Водночас успіх Джошуа оцінюється у 3,05, а нічия – у 19,00. Додамо, що фахівці вважають (най)імовірнішим результатом бою перемогу Олександра рішенням суддів – 2,65. Дострокова перемога українця також досить вірогідна — 3,00.

Перемога AJ за очками оцінюється коефіцієнтом 7,00, а достроковий успіх британця — 3,50.

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Прогноз букмекерів на бій-реванш Олександр Усик — Ентоні Джошуа (дані за 20 серпня):

Парі-Матч: (перемога Усика 1,55 — нічия 19,00 — перемога Джошуа 3,05)

"Телеграф" веде текстову онлайн-трансляцію вечора боксу Усик — Джошуа 2. Крім того, бій можна подивитися безкоштовно на ТБ і не тільки.