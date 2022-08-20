Букмекеры значительно изменили прогноз на бой Усик - Джошуа 2

Специалисты верят в украинского чемпиона

Чемпион мира по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Александр Усик (19-0, 13 КО) является фаворитом в бою-реванше с британцем Энтони Джошуа (24-2, 22 КО).

Об этом сообщает букмекерская компания Пари-Матч. Шансы украинца по сравнению с прогнозом за 16 августа заметно выросли.

По мнению специалистов, ближе к поединку шансы у чемпиона растут. На победу Александра можно сделать ставку с коэффициентом 1,55. В то же время успех Джошуа оценивается в 3,05, а ничья — в 19,00. Добавим, что специалисты считают самым вероятным исходом боя победу Александра решением судей — 2,65. Досрочная победа украинца также весьма вероятна — 3,00.

Победа AJ по очкам оценивается коэффициентом 7,00, а досрочный успех — 3,50.

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Прогноз букмекеров на бой-реванш Александр Усик — Энтони Джошуа (данные за 20 августа):

Пари-Матч: (победа Усика 1,55 — ничья 19,00 — победа Джошуа 3,05)

"Телеграф" ведет текстовую онлайн-трансляцию вечера бокса Усик — Джошуа 2. Кроме того, бой можно посмотреть бесплатно по ТВ и не только.