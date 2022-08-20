"Мій термін добігає кінця": Майка Тайсона помітили в інвалідному візку (фото)

Відомий боксер, схоже, має проблеми зі здоров’ям

Легендарний американський боксер Майк Тайсон, який нещодавно неоднозначно висловився про війну в Україні, переміщався на інвалідному візку.

Про це повідомляє lowkickmma. Колишнього абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі помітили в інвалідному візку в аеропорту Майамі

Ця обставина натякає на серйозні проблеми зі здоров’ям у легенди боксу. У ЗМІ пишуть, що 56-річний Майк має проблеми зі спиною. Крім того, повідомляється про спалах ішіасу у нього, проте офіційних підтверджень цієї інформації не надходило. Саме через цю хворобу американець завершив кар’єру. Цікаво, що сам Майк нещодавно говорив про наближення смерті.

"Ми всі помремо колись, звичайно. Але нещодавно я дивився в дзеркало і помітив ці невеликі крапки у себе на обличчі. Я подумав — ого, мій термін придатності добігає кінця, вже дуже скоро", — цитує Тайсона nypost.

Нагадаємо, після свого неоднозначного посту про війну в Україні "Залізний Майк" виправився та підтримав український народ. До речі, нещодавно Тайсон побив пасажира, який дошкуляв йому в салоні літака.