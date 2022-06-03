"Людям це не сподобається": Майк Тайсон став на бік росії, провівши дивну аналогію

Боксер навів аналогію зі світу дикої природи

Легендарний американський боксер Майк Тайсон здивував своєю позицією щодо війни в Україні, повномасштабна стадія якої триває вже 100 днів.

У підкасті Алекса Джонса "Залізний Майк" порівняв росію з яструбом, а Україну із вільшанкою, яка знаходиться у хижака в пазурах, передає mirror. Все б нічого, але боксер пропонує не втручатися у цю ситуацію, щоб не зашкодити яструбу.

Легенда боксу зазначив, що його відповідь багатьом не сподобається. Він вважає, що якщо втрутитися та врятувати вільшанку, то можна залишити яструба та його дітей голодними.

"От як я дивлюся на всю цю ситуацію. Напевно, багатьом це не сподобається. Коли я бачу яструба, який піймав вільшанку, то розумію, що можу завадити йому убити цього птаха. Однак якщо я заваджу йому це зробити, він сам помре, його пташенята теж помруть. Так кого я врятую в такому випадку? Наскільки я буду правий?" — відзначив Тайсон.

Додамо, що 55-річний Тайсон активно тренується для проведення виставкових поєдинків. На рахунку боксера 58 боїв у професійному боксі, у яких він здобув 50 перемог та зазнав 6 поразок. Ще один його поєдинок визнали таким, що не відбувся.

Нагадаємо, легенда футболу Пеле відкрито виступає за Україну і навіть написав президенту росії володимиру путіну лист-звернення.

Раніше повідомлялося, що колишній боксер, який виступав за "Українських отаманів", загинув на війні.