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У росії хочуть судити Пеле через його слова на адресу путіна

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Пеле та путін Новина оновлена 03 червня 2022, 19:44
Пеле та путін

"Король футболу" підтримав Україну

Легендарний футболіст Пеле написав листа президенту росії володимиру путіну перед матчем Шотландія — Україна (1:3) із закликом зупинити війну, проте в рф деяким це не сподобалося.

Член комітету з етики російського футбольного союзу (РФС) та ексворотар "Спартака" Анзор Кавазашвілі у коментарі для rsport закликав засудити того, хто написав дане звернення (тобто Пеле, — Ред.).

На думку Кавазашвілі, Пеле не має права висловлюватися щодо війни в Україні. Анзор вважає, що хтось втягнув "короля футболу" в цю авантюру, а бразилець лише поставив свій підпис.

"Політика зараз перейшла на спорт і футбол, нас скрізь відсторонили під диктовку західних політиків. І тут зі своїм зверненням з’являється вельмишановний Пеле. Адже всі знають, в якому він зараз стані, які у нього були проблеми зі здоров’ям в останні роки. Треба з’ясувати, хто склав цей лист і дав йому на підпис, і категорично його засудити!.. Мені не хотілося б ображати "короля футболу", але це негідний вчинок з його боку. По-моєму, єдиний і останній такий вчинок у його житті. Пеле не має права бравувати своїм статусом та звертатися з такими заявами. Насправді мені навіть шкода, що він опинився в цій ситуації. Йому не потрібно було навіть погоджуватися в цьому брати участь", — заявив Кавазашвілі.

Нагадаємо, Пеле на своїй сторінці в Instagram опублікував відкритий лист-звернення до путіна. Легенда футболу уточнив, що написав листа особисто. Бразилець закликав кривавого диктатора припинити вторгнення в Україну, адже цей конфлікт є злим та невиправданим.

"Я хочу використати сьогоднішню гру як можливість звернутися з проханням: зупинити це вторгнення. Не існує аргументів, які могли б виправдати насильство. Цей конфлікт злий, невиправданий і не приносить нічого, крім болю, страху, жаху та мук. Коли ми зустрічалися у минулому і обмінювалися посмішками, що супроводжуються довгим рукостисканням, я ніколи не думав, що одного разу ми будемо так розділені, як сьогодні", — написав Пеле.

Нагадаємо, російські футболісти бояться публічно говорити про війну в Україні.

Раніше повідомлялося, що російських спортсменів притягнуть на "міжнародний" економічний форум у рф.

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#Україна #Футбол #Пеле #Володимир Путін