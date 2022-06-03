Російський чемпіон в одних трусах побив жінку та дорослого чоловіка: подробиці

Інцидент стався в "культурній столиці росії"

Чотириразовий чемпіон росії у бігу на короткі дистанції Олександр Хютте побив двох людей у Санкт-Петербурзі.

Про це повідомляє 78.ru з посиланням на джерела у правоохоронних органах. За інформацією джерела, легкоатлет напав на 49-річну жінку та 54-річного чоловіка.

Повідомляється, що 23 травня Хютте напав на жінку у під’їзді будинку на Приморському проспекті, а за годину спортсмен накинувся на чоловіка у ліфті. Примітно, що легкоатлет скоїв напади в одних трусах. Жінку госпіталізували із закритою черепно-мозковою травмою, струсом головного мозку та забоями в задовільному стані, а от чоловікові дісталося сильніше — йому діагностували відкриту черепно-мозкову травму та забиття головного мозку. Стан постраждалого оцінили як середньої тяжкості.

Хютте був затриманий поліцією, на нього склали адміністративний протокол та порушили кримінальну справу.

Нагадаємо, у 2017 році колишнього бігуна дискваліфікували на 4 роки за приймання заборонених препаратів та ухилення від здачі допінг-проби, а у вересні 2021-го легкоатлет був затриманий з наркотиками.

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