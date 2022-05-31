"Москва на Сашка погано впливає": відомий російський боєць ММА спився

Зірковий росіянин зараз нагадує "ходячий труп"

Відомий російський важковаговик Олександр Ємельяненко, який програв свій останній бій у листопаді 2021 року, лікується від алкогольної залежності.

Про це повідомив менеджер бійця Микита Бурчак у коментарі для YouTube-каналу "Ушатайка".

Бурчак розповів, що Ємельяненко лікується від алкогольної залежності, а після зможе розпочати тренування. За словами менеджера, лише бої мотивують Олександра вести здоровий спосіб життя.

"Це профільований центр для лікування від алкогольної залежності. Усі бачили стан Олександра, і очевидно, що зараз тренування будуть на шкоду — ніхто в такому стані не тренується. Тому зараз основне завдання — вивести Олександра з того стану в нормальний, і тільки після цього почати плавні тренування. Думаю, якщо все буде добре, тренуватимемося теж у Єкатеринбурзі. Москва на Сашка погано впливає. Тільки бої його стимулюють на адекватний здоровий стан", – сказав Бурчак.

Наприкінці травня Олександр вперше за довгий час з’явився на публіці та нагадував "ходячий труп".

Нагадаємо, у вересні у Ємельяненка заплановано бій із В’ячеславом Дациком за правилами боксу.

Раніше російський солдат повідомив, що не готовий до загальної мобілізації в рф, адже був тільки в інформаційних військах.

До речі, відомий російський боєць ММА розповів, що майже всі бійці в рф використовують допінг.