"Москва на Сашу плохо влияет": известный российский боец ММА спился

Звездный россиянин сейчас напоминает "ходячий труп"

Известный российский тяжеловес Александр Емельяненко, который проиграл свой последний бой в ноябре 2021 года, лечится от алкогольной зависимости.

Об этом сообщил менеджер бойца Никита Бурчак в комментарии для YouTube-канала "Ушатайка".

Бурчак рассказал, что Емельяненко лечится от алкогольной зависимости, а после сможет приступить к тренировкам. По словам менеджера, только бои мотивируют Александра вести здоровый образ жизни.

"Это профилированный центр для лечения от алкогольной зависимости. Все видели состояние Александра, и очевидно, что сейчас тренировки будут во вред – никто в таком состоянии не тренируется. Поэтому, сейчас основная задача – вывести Александра из того состояния в нормальное, и только после этого начать плавные тренировки. Думаю, если все будет хорошо, тренироваться тоже будем в Екатеринбурге. Москва на Сашу плохо влияет. Только бои его стимулируют на адекватное здоровое состояние", – сказал Бурчак.

В конце мая Александр впервые за долгое время появился на публике и напоминал "ходячий труп".

Напомним, в сентябре у Емельяненко запланирован бой с Вячеславом Дациком по правилам бокса.

Ранее российский боец сообщил, что не готов к всеобщей мобилизации в рф, ведь был только в информационных войсках.

К слову, известный российский боец ММА рассказал, что почти все бойцы в рф используют допинг.