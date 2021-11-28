Емельяненко извинился за позорное поражение в первом раунде (видео)

Российский боец проиграл более мелкому сопернику.

В субботу, 27 ноября, в Сыктывкаре (Республика Коми, Россия) состоялся большой вечер смешанных единоборств, главным событием которого стал бой между бразильцем Марсио Сантосом и россиянином Александром Емельяненко.

Полное видео боя опубликовано на YouTube-канале FIGHT NIGHTS GLOBAL TV.

На четвертой минуте первого раунда Марсио, который обычно дерется в полусреднем весе, удачно провел удушающий прием, вынудив тяжеловеса сдаться.

Видео остановки боя Марсио Сантос — Александр Емельяненко:

Полное видео боя Марсио Сантос — Александр Емельяненко:

Это поражение стало 9-м в карьере для Емельяненко, на счету которого 28 побед и одна ничья. Сантос добыл 17-ю победу в профи при 6 поражениях. Отметим, Алеександр согласился на поединок с бразильцем на коротком уведомлении. 10 дней до боя Вячеслав Василевский снялся с турнира из-за болезни.

На следующий день Александр извинился перед своими болельщиками за поражение.

"В первую очередь хочу принести свои извинения всем моим болельщикам, которых я не смог обрадовать своей победой", — написал Емельяненко на своей страничке в Instagram.

Ранее "Телеграф" сообщал, что украинский боец ММА во время боя попробовал на вкус кровь соперника.