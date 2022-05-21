"Был в информационных войнах": российский боец ММА высказался о мобилизации

Россиянин не спешит на фронт

Известный российский боец ММА Александр Шлеменко высказался о возможной мобилизации в рф из-за войны в Украине.

Об этом спортсмен рассказал СЭ.

Шлеменко, рассуждая о потенциальной мобилизации, рассказал, что он не солдат, хотя принимал участие в "информационных боях".

"Слухи о мобилизации? Нужно понимать, зачем. Если нам не хватает наших вооруженных сил – тогда, может быть. Если хватает, то я не знаю. Опять же, я не являюсь Верховным главнокомандующим. Я довольно неплохо дерусь. Еще в каких-то делах разбираюсь – в подготовке [спортсменов], но воевать я…Прям конкретно в боевых действиях, в горячих точках я не был. Был в информационных войнах – когда поддерживал наших. Поэтому мне сложно сказать насчет мобилизации. Ну будет она, ну и что такого? Я думаю, все те, кто готов за свою страну жизнь отдать, они все здесь. Как и я. То есть меня ничего не пугает", — заявил Шлеменко.

В сети высмеяли спортсмена за такую позицию.

Ранее сообщалось, что в россии строят арену на зависть Западу.

Напомним, теннисные организации выбрали сторону россиян.