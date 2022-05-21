Очередной "аналоговнет" строится в Санкт-Петербурге

В россии строится ультрасовременный хоккейный стадион "СКА Арена".

Об этом заявил председатель комитета Госдумы рф по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев, передает sportsdaily.

Дмитрий отметил, что из-за международной изоляции рф, на этой арене не смогут сыграть "буржуи, которые из-за этого будут кусать локти".

"В период строительства я два раза приезжал на "СКА Арену". Могу сказать, что это – грандиозное спортивное сооружение. На сегодняшний день это будет самая современная и самая оснащенная спортивная арена. Она строится не только для хоккеистов, она многофункциональная. Буржуи, которые не будут сейчас играть здесь, или не получат возможности посетить нашу арену, будут локти кусать. В ближайшее время у них ничего и близко такого не будет", – заявил Свищев.

Добавим, что открытие арены запланировано на май 2023 года.

Ранее сообщалось, что у россии отобрали право на проведение чемпионата мира по хоккею.

Напомним, россияне грозятся созданием "ФНР" после шутки финского журналиста про хоккейную сборную рф.