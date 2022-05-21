"Локті будуть кусати": російський депутат похвалився "супер ареною", на якій не зможуть зіграти "буржуї"
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Черговий "аналоговнєт" будується у Санкт-Петербурзі
У росії будується ультрасучасний хокейний стадіон "СКА Арена".
Про це заявив голова комітету Держдуми росії з фізичної культури й спорту Дмитро Свищев, передає sportsdaily.
Дмитро зазначив, що через міжнародну ізоляцію росії, на цій арені не зможуть зіграти "буржуї, які через це будуть кусати лікті".
"У період будівництва я двічі приїжджав на "СКА Арену". Можу сказати, що це — грандіозна спортивна споруда. На сьогоднішній день це буде найсучасніша і найоснащеніша спортивна арена. Вона будується не тільки для хокеїстів, вона багатофункціональна. Буржуї, які не будуть зараз грати тут, або не отримають можливості відвідати нашу арену, лікті будуть кусати. Найближчим часом у них нічого і близько такого не буде", – заявив Свищев.
Додамо, що відкриття арени заплановано на травень 2023 року.
Раніше повідомлялося, що у росії відібрали право на проведення чемпіонату світу з хокею.
Нагадаємо, росіяни в мережі погрожували створенням "ФНР" після жарту фінського журналіста про хокейну збірну рф.