Росіяни погрожують створенням "ФНР" після жарту фінського журналіста про збірну рф

Чемпіонат світу проходить без росіян

Багато росіян залишилися незадоволеними тим, що збірну рф не допустили на чемпіонат світу з хокею у Фінляндії, а місцевий журналіст Юуні Ніємінен і зовсім висміяв відсутність представників рф на турнірі.

Відповідний пост Ніємінен розмістив на своїй сторінці у Twitter.

Юуні іронічно прокоментував виліт "Вашингтон Кепіталз" у першому раунді Кубка Стенлі від "Флориди Пантерз" (2-4 у серії), а також нагадав про усунення збірної росії від чемпіонату світу з хокею-2022.

"Тепер Овечкін (хокеїст "Вашингтона", — Ред.) може зіграти за Росію на чемпіонаті світу! Стоп, зачекайте..." — написав Ніємінен.

На сайті "Чемпіонат" росіяни відразу почали погрожувати фінам, зокрема один із користувачів написав, що незабаром замість Фінляндії буде "ФНР".

Російські користувачі відреагували на жарт фінського журналіста про Овечкіна

Нагадаємо, ЧС-2022 з хокею стартував 13 травня у фінських Гельсінкі та Тампере. Збірна росії відсторонена від участі в турнірі через повномасштабне вторгнення рф в Україну. Фінляндія через це вирішила відмовитися від нейтрального статусу і вступити до НАТО, попри погрози з боку росії.

Раніше повідомлялося, що президент рф володимир путін раптово пригрозив російським хокеїстам через відсутність результатів.