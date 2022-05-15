Росіяни погрожують створенням "ФНР" після жарту фінського журналіста про збірну рф
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Чемпіонат світу проходить без росіян
Багато росіян залишилися незадоволеними тим, що збірну рф не допустили на чемпіонат світу з хокею у Фінляндії, а місцевий журналіст Юуні Ніємінен і зовсім висміяв відсутність представників рф на турнірі.
Відповідний пост Ніємінен розмістив на своїй сторінці у Twitter.
Юуні іронічно прокоментував виліт "Вашингтон Кепіталз" у першому раунді Кубка Стенлі від "Флориди Пантерз" (2-4 у серії), а також нагадав про усунення збірної росії від чемпіонату світу з хокею-2022.
"Тепер Овечкін (хокеїст "Вашингтона", — Ред.) може зіграти за Росію на чемпіонаті світу! Стоп, зачекайте..." — написав Ніємінен.
На сайті "Чемпіонат" росіяни відразу почали погрожувати фінам, зокрема один із користувачів написав, що незабаром замість Фінляндії буде "ФНР".
Нагадаємо, ЧС-2022 з хокею стартував 13 травня у фінських Гельсінкі та Тампере. Збірна росії відсторонена від участі в турнірі через повномасштабне вторгнення рф в Україну. Фінляндія через це вирішила відмовитися від нейтрального статусу і вступити до НАТО, попри погрози з боку росії.
Раніше повідомлялося, що президент рф володимир путін раптово пригрозив російським хокеїстам через відсутність результатів.