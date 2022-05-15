Россияне грозятся созданием "ФНР" после шутки финского журналиста про сборную рф
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 114
Чемпионат мира проходит без россиян
Многие россияне остались недовольны тем, что сборную россии не допустили на чемпионат мира по хоккею в Финляндии, а местный журналист Юуни Ниеминен и вовсе высмеял отсутствие представителей рф на турнире.
Соответствующий пост Ниеминен разместил на своей странице в Twitter.
Юуни иронично прокомментировал вылет "Вашингтон Кэпиталз" в первом раунде Кубка Стэнли от "Флориды Пантерз" (2-4 в серии), а также напомнил об отстранении сборной россии от чемпионата мира по хоккею-2022.
"Теперь Овечкин (хоккеист "Вашингтона", — Ред.) может сыграть за Россию на чемпионате мира! Стоп, погодите-ка…" — написал Ниеминен.
На сайте "Чемпионат" россияне тут же начали грозить финнам, в частности один из пользователей написал, что вскоре вместо Финляндии будет "ФНР".
Напомним, ЧМ-2022 по хоккею стартовал 13 мая в финских Хельсинки и Тампере. Сборная россии отстранена от участия в турнире из-за полномасштабного вторжения рф в Украину. Финляндия из-за этого решила отказаться от нейтрального статуса и вступить в НАТО, несмотря на угрозы рф.
Ранее сообщалось, что президент рф владимир путин внезапно пригрозил российским хоккеистам из-за отсутствия результатов.