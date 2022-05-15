Укр

Россияне грозятся созданием "ФНР" после шутки финского журналиста про сборную рф

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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Финские болельщики на ЧМ-2022 по хоккею Новость обновлена 15 мая 2022, 22:31
Финские болельщики на ЧМ-2022 по хоккею

Чемпионат мира проходит без россиян

Многие россияне остались недовольны тем, что сборную россии не допустили на чемпионат мира по хоккею в Финляндии, а местный журналист Юуни Ниеминен и вовсе высмеял отсутствие представителей рф на турнире.

Соответствующий пост Ниеминен разместил на своей странице в Twitter.

Юуни иронично прокомментировал вылет "Вашингтон Кэпиталз" в первом раунде Кубка Стэнли от "Флориды Пантерз" (2-4 в серии), а также напомнил об отстранении сборной россии от чемпионата мира по хоккею-2022.

"Теперь Овечкин (хоккеист "Вашингтона", — Ред.) может сыграть за Россию на чемпионате мира! Стоп, погодите-ка…" — написал Ниеминен.

На сайте "Чемпионат" россияне тут же начали грозить финнам, в частности один из пользователей написал, что вскоре вместо Финляндии будет "ФНР".

Российские пользователи отреагировали на шутку финского журналиста про Овечкина
Российские пользователи отреагировали на шутку финского журналиста про Овечкина

Напомним, ЧМ-2022 по хоккею стартовал 13 мая в финских Хельсинки и Тампере. Сборная россии отстранена от участия в турнире из-за полномасштабного вторжения рф в Украину. Финляндия из-за этого решила отказаться от нейтрального статуса и вступить в НАТО, несмотря на угрозы рф.

Ранее сообщалось, что президент рф владимир путин внезапно пригрозил российским хоккеистам из-за отсутствия результатов.

Теги:
#Россия #Финляндия #Хоккей #Война с Россией