Международный теннис занял сторону россии: подробности

Теннисные организации усмотрели дискриминацию россиян и белорусов

В пятницу, 20 мая, на 86-й день полномасштабного вторжения рф в Украину ATP и WTA лишили "Уимблдон" рейтинговых очков за отстранение игроков из россии и Беларуси.

Об этом сообщает официальный сайт организации.

Таким образом, главный турнир на траве фактически будет иметь статус любительского с огромным призовым фондом. Свое решение теннисные организации мотивировали тем, что недопуск спортсменов из рф и Беларуси ставит их в неравное положение с другими теннисистами. Также стало известно, что ITF лишила "Уимблдон" юниорских очков.

"Для нашего тура основополагающее значение имеет возможность игроков любой национальности участвовать в турнирах на основе заслуг и без дискриминации. Решение "Уимблдона" подрывает этот принцип и целостность рейтинговой системы ATP. Также это противоречит нашему соглашению о рейтингах", – сказано в заявлении ATP.

"Наша позиция заключается в защите равных возможностей, которые должны быть у игроков WTA, чтобы соревноваться как личности. Если мы не займем эту позицию, то мы откажемся от нашего фундаментального принципа и позволим WTA стать примером для поддержки дискриминации по национальному признаку на других мероприятиях и в других регионах мира", — заявили в WTA.

Примечательно, что другие турниры ATP и WTA в Британии лишаться очков не будут, потому что в периоды их проведения у отстраненных россиян и белорусов есть возможности выступать другом месте.

"Сказать, что я разочарован в ATP, было бы преуменьшением… Никогда бы не подумал, что кто-то может встать на сторону захватчиков. Но мне кажется, что даже моим товарищам-игрокам жалко захватчиков и коллаборационистов из России и Беларуси. Игроки, которые за 85 дней так и не смогли выступить с четким сообщением об осуждении войны в Украине. Это позорный день для тенниса", — написал в Twitter украинский теннисист Сергей Стаховский.

Напомним, россиянам и белорусам запретили участвовать в Уимблдонском теннисном турнире. Представители рф даже хотели откупиться, чтобы участвовать в турнире.