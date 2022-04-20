"Бесчеловечное решение": в рф началась истерика из-за недопуска россиян на "Уимблдон"

Цивилизованные страны не хотят прославлять спортсменов страны-агрессора.

В среду, 20 апреля, на 56-й день полномасштабного вторжения рф в Украину россиянам и белорусам запретили участвовать в Уимблдонском теннисном турнире.

Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

Данное решение было принято из-за военной агрессии рф в Украине. В россии не согласным с этим. Комментатор Дмитрий Губерниев, к примеру, назвал такой вердикт организаторов "дискриминацией по национальному признаку".

"Это дискриминация по национальному признаку, не имеющая ничего общего ни с демократическими институтами, ни с правилами. Люди наказали наших теннисистов, замечательную британскую публику. Это абсолютная дискриминация. Наши теннисисты имеют большой вес. Я не знаю, что будет дальше. Я знаю, что это абсолютно бесчеловечное решение", — цитирует Губерниева "Чемпионат".

Депутат Госдумы рф Виталий Милонов считает, что "Уимблдон" только потеряет от того, что теннисисты из рф не сыграют там.

"Нам не стоит сильно распыляться, а нужно подумать о том, чтобы создать свой турнир, например, под названием Moscow Open, и пригласить туда именитых спортсменов. Я думаю, есть те, кто не испугается и обязательно приедет поучаствовать в нашем турнире, чтобы доказать, что спорт и политика – это разные вещи", — цитирует Милонова metaratings.ru.

Напомним, организаторы чемпионата мира по волейболу приняли решение исключить рф из турнира и заменить ее на сборную Украины. Примечательно, что российские олимпийцы не получат от государства обещанных автомобилей, ведь из-за санкций цены в россии выросли.