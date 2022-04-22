"Мы хорошие люди": российский теннисист хочет откупиться от украинцев, лишь бы его допустили на "Уимблдон"

Читать новости и интересоваться политикой спортсмен не намерен

Российский теннисист Андрей Рублев, которого вместе с другими представителями рф и Беларуси отстранили от участия в Уимблдонском турнире, высказался об этом решении, затронув войну в Украине. По его мнению, решение о запрете на выступление отдельных спортсменов является нелогичным, ведь это ничем не поможет закончить конфликт между странами.

Заявление Рублева цитирует портал "Большой теннис Украины", передает "Телеграф".

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Рублев утверждает, что его "бан" на Уимблдоне — это настоящая дискриминация и, скорее всего, решение британского правительства, а не самих организаторов турнира. Все причины отстранения называет "бессмысленными", ведь это "и на полпроцента не приведет к переменам".

Вместе с этим теннисист предлагает интересный "выход" из ситуации, чтобы иметь возможность вернуться на корт.

"Если было бы какое-то заявление, которое нужно подписать, или, более того, можно было бы отдать все призовые на гуманитарную помощь, тем семьям, которые пострадали, детям, которые пострадали, — мы бы сделали это", — утверждает Андрей Рублев.

При этом он несколько раз подчеркивает, что не является политиком, а также не следит за новостями, потому не знает ничего о происходящем. Описывая картину своего мировоззрения и признаваясь в собственной непоинформированности, он продолжает утверждать, что "не все россияне плохие".

"Я россиянин и родился в России… […], я просто хочу показать, что мы хорошие люди, — говорит спортсмен. — Я просто пытаюсь быть скромным и воспитанным".

Следует уточнить, что кроме россиян на Уимблдон не пройдут в этом году еще и белорусские спортсмены. Всего минимум 11 спортсменов из этих двух стран получили отказ в участии. Помимо Рублева такая же судьба ожидала Даниила Медведева, Аслана Карацева, Карена Хачанова, Дарью Касаткину, Людмилу Самсонову, Екатерину Александрову, Анастасию Павлюченкову, Веронику Кудерметову, Арину Соболенко и Викторию Азаренко.

Добавим, что всемирно известное соревнование пройдет в Британии с 27 июня Впо 10 июля.

К слову, это уже не первое спортивное состязание, где в участии отказывают выходцам или командам из россии. Так, к примеру, Чемпионат мира по волейболу 2022 года будет перенесет с территории рф в другие страны, а место сборной рф займут украинцы.

Подобные решения все чаще раздражают россиян, поэтому в стране-агрессоре заговорили о создании своих спортивных мероприятий, в том числе Олимпиады.