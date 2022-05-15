Свитолина сообщила, что беременна, и назвала пол и дату рождения ребенка (фото)

27-летняя украинская теннисистка станет мамой в октябре

Первая ракетка Украины и 15-й номер в рейтинге WTA Элина Свитолина рассказала, что они с французским теннисистом Гаэлем Монфисом станут родителями.

Об этом спортсменка сообщила в Фейсбук.

Свитолина также назвала пол и дату рождения первенца.

"С сердцем, исполненным любви и счастья, рады сообщить, что в октябре ждем девочку", — написала теннисистка, прикрепив к посту трогательное фото с возлюбленным Гаэлем Монфисом, на котором мужчина держит руки на животе будущей мамы.

Элина Свитолина и Гаэль Монфис впервые станут родителями

Напомним, что Элина Свитолина вышла замуж за француза Гаэля Монфиса в июле 2021 года. Церемония бракосочетания проходила в живописном городе Ньоне, Швейцария. О своей помолвке влюбленные сообщили в начале апреля, однако еще в феврале 2021-ого Элина и Гаэль ставили свои отношения "на паузу".

В январе 2022 года Свитолина призналась, что живет скромной жизнью без излишеств. При этом теннисистка отметила, что у нее есть недвижимость и в Украине, и в Европе, а передвигается она на подаренном мужем Mercedes.