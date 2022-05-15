Рус

Світоліна повідомила, що вагітна, і назвала стать та дату народження дитини (фото)

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
Читать на русском
Автор
116
Еліна Світоліна Новина оновлена 15 травня 2022, 14:28
Еліна Світоліна

27-річна українська тенісистка стане мамою у жовтні

Перша ракетка України і 15-й номер у рейтингу WTA Еліна Світоліна розповіла, що вони із французьким тенісистом Гаелем Монфісом стануть батьками.

Про це спортсменка повідомила у Фейсбук.

Світоліна також назвала стать та дату народження первістка.

"З серцем, сповненим любові та щастя, раді повідомити, що в жовтні чекаємо дівчинку", — написала тенісистка, прикріпивши до посту зворушливе фото з коханим Гаелем Монфісом, на якому чоловік тримає руки на животі майбутньої мами.

Еліна Світоліна та Гаель Монфіс вперше стануть батьками
Еліна Світоліна та Гаель Монфіс вперше стануть батьками

Нагадаємо, що Еліна Світоліна вийшла заміж за француза Гаеля Монфіса у липні 2021 року. Церемонія одруження проходила у мальовничому місті Ньоні, Швейцарія. Про свої заручини закохані повідомили на початку квітня, проте ще в лютому 2021-го Еліна та Гаель ставили свої стосунки "на паузу".

У січні 2022 року Світоліна зізналася, що живе скромним життям без надмірностей. При цьому тенісистка зазначила, що має нерухомість і в Україні, і в Європі, а пересувається вона на подарованому чоловіком Mercedes.

Теги:
#Еліна Світоліна #Гаель Монфіс