Світоліна повідомила, що вагітна, і назвала стать та дату народження дитини (фото)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 116
27-річна українська тенісистка стане мамою у жовтні
Перша ракетка України і 15-й номер у рейтингу WTA Еліна Світоліна розповіла, що вони із французьким тенісистом Гаелем Монфісом стануть батьками.
Про це спортсменка повідомила у Фейсбук.
Світоліна також назвала стать та дату народження первістка.
"З серцем, сповненим любові та щастя, раді повідомити, що в жовтні чекаємо дівчинку", — написала тенісистка, прикріпивши до посту зворушливе фото з коханим Гаелем Монфісом, на якому чоловік тримає руки на животі майбутньої мами.
Нагадаємо, що Еліна Світоліна вийшла заміж за француза Гаеля Монфіса у липні 2021 року. Церемонія одруження проходила у мальовничому місті Ньоні, Швейцарія. Про свої заручини закохані повідомили на початку квітня, проте ще в лютому 2021-го Еліна та Гаель ставили свої стосунки "на паузу".
У січні 2022 року Світоліна зізналася, що живе скромним життям без надмірностей. При цьому тенісистка зазначила, що має нерухомість і в Україні, і в Європі, а пересувається вона на подарованому чоловіком Mercedes.