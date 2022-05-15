Світоліна повідомила, що вагітна, і назвала стать та дату народження дитини (фото)

27-річна українська тенісистка стане мамою у жовтні

Перша ракетка України і 15-й номер у рейтингу WTA Еліна Світоліна розповіла, що вони із французьким тенісистом Гаелем Монфісом стануть батьками.

Про це спортсменка повідомила у Фейсбук.

Світоліна також назвала стать та дату народження первістка.

"З серцем, сповненим любові та щастя, раді повідомити, що в жовтні чекаємо дівчинку", — написала тенісистка, прикріпивши до посту зворушливе фото з коханим Гаелем Монфісом, на якому чоловік тримає руки на животі майбутньої мами.

Еліна Світоліна та Гаель Монфіс вперше стануть батьками

Нагадаємо, що Еліна Світоліна вийшла заміж за француза Гаеля Монфіса у липні 2021 року. Церемонія одруження проходила у мальовничому місті Ньоні, Швейцарія. Про свої заручини закохані повідомили на початку квітня, проте ще в лютому 2021-го Еліна та Гаель ставили свої стосунки "на паузу".

У січні 2022 року Світоліна зізналася, що живе скромним життям без надмірностей. При цьому тенісистка зазначила, що має нерухомість і в Україні, і в Європі, а пересувається вона на подарованому чоловіком Mercedes.