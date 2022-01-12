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"Є квартири в Лондоні та Монако": Світоліна розповіла про своє скромне життя (відео)

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Еліна Світоліна Новина оновлена 12 січня 2022, 13:24
Еліна Світоліна

Тенісистка має нерухомість у Європі.

Перша ракетка України та 15-й номер у рейтингу WTA Еліна Світоліна, яка нещодавно невдало стартувала на турнірі в Аделаїді (Австралія), розповіла, скільки у неї квартир.

Відповідне інтерв’ю з’явилося на YouTube-каналі "В гостях у Гордона".

У розмові з журналістом Дмитром Гордоном Еліна зізналася, що живе скромним життям без надмірностей. При цьому тенісистка зазначила, що має нерухомість і в Україні, і в Європі, а пересувається вона на подарованому чоловіком Mercedes.

"Є невелика квартира у Києві. Живу дуже скромно, так склалося. Люблю, щоб не було надмірностей. В Одесі у мене батьки живуть, бабуся. Там у нас також є нерухомість. Також у мене є квартири у Лондоні та Монако", — розповіла. Еліна.

Дивитися з 54:34:

Нагадаємо, в цьому ж інтерв’ю Еліна зізналася, що не збирається йти до української політики, адже погано знайома з ситуацій у рідній країні. Спортсменка наголосила, що багато подорожує через роботу. До речі, найкраща українська тенісистка влітку 2021 року одружилася з французьким тенісистом Гаелем Монфісом.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Еліна поділилася зворушливим фото з бабусею.

Теги:
#Теніс #Еліна Світоліна
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