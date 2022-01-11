"Коли у нас були військові дії": Світоліна дивно висловилася про війну в Україні

Українська тенісистка не має наміру йти в політику.

Перша ракетка України та 15-й номер світового рейтингу Еліна Світоліна, яка нещодавно примудрилася програти маловідомій росіянці, стала героїнею інтерв’ю Дмитра Гордона. Тенісистка зазначила, що не збирається розпочинати політичну кар’єру.

Коментар Світоліної на цю тему доступний на сайті gordonua.

Еліна зазначила, що не пов’язує своє майбутнє з українською політикою, адже мало знає про рідну країну. Українка майже весь час проводить за кордоном, а спортивна кар’єра змушує її часто подорожувати світом. Крім того, в інтерв’ю Гордону спортсменка відзначилася неоднозначним висловом про війну на Донбасі. Говорячи про бойові дії на батьківщині Світоліна викладала думки в минулому часі, ніби війни зараз немає, хоча регулярно приходять сумні зведення про загибель українських солдатів на передовій.

"Ні-ні [не піду]. По-перше, я не живу зараз в Україні й не розумію, що відбувається. І навіть коли у нас тут були воєнні дії, я тут була теж дуже мало. Більшість я дивилася з новин і спілкувалася зі своїми друзями, тобто зі своєю сім'єю. У мене є друзі, які вводять мене в курс, бо я все-таки українка і хочу розуміти, що відбувається. Але дуже поверхово. Тобто я навіть нічого не висловлюю, бо вважаю, що коли ти щось висловлюєш, ти повинен знати щось ізсередини, а я не знаю, що там відбувається.", — розповіла тенісистка.

Нагадаємо, у 2021 році Еліна вийшла заміж за французького тенісиста Гаеля Монфіса. Після весілля українка виграла турнір у Чикаго. До речі, минулого літа Світоліна виборола "бронзу" на Олімпіаді в Токіо.