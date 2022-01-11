"Когда у нас были военные действия": Свитолина странно высказалась о войне в Украине

Украинская теннисистка не собирается идти в политику.

Первая ракетка Украины и 15-й номер мирового рейтинга Элина Свитолина, которая недавно умудрилась проиграть малоизвестной россиянке, стала героиней интервью Дмитрия Гордона. Теннисистка отметила, что не собирается начинать политическую карьеру.

Комментарий Свитолиной по этой теме доступен на сайте gordonua.

Элина отметила, что не связывает свое будущее с украинской политикой, ведь очень мало знает о родной стране. Украинка почти все время проводит за рубежом, а спортивная карьера заставляет ее часто путешествовать по миру. Кроме того, в интервью Гордону спортсменка отметилась неоднозначным высказыванием о войне на Донбассе. Говоря о боевых действиях на родине Свитолина излагала мысли в прошлом времени, как будто войны сейчас нет, хотя регулярно приходят печальные сводки о гибели украинских солдат на передовой.

"Нет-нет (не пойду в политику). Во-первых, я не живу на данный момент в Украине и не понимаю, что происходит. И даже когда у нас здесь были военные действия, я здесь была тоже очень мало. Большинство я смотрела из новостей и общалась со своими друзьями, то есть со своей семьей. У меня есть друзья, которые вводят меня в курс, потому что я все-таки украинка и хочу понимать, что происходит. Но очень поверхностно. То есть я даже ничего не высказываю, потому что считаю, что, когда ты что-то высказываешь, ты должен знать что-то изнутри. А я не знаю, что там происходит", — поведала теннисистка.

Напомним, в 2021 году Элина вышла замуж за французского теннисистка Гаэля Монфиса. После свадьбы украинка выиграла турнир в Чикаго. К слову, прошлым летом Свитолина завоевала "бронзу" на Олимпиаде в Токио.