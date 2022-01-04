Укр

Свитолина сенсационно проиграла россиянке из второй сотни рейтинга (видео)

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
Дата публикации
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Элина Свитолина Новость обновлена 04 января 2022, 12:32
Элина Свитолина

Украинка неудачно стартовала на хардовом турнире WTA.

Во вторник, 4 января, первая ракетка Украины Элина Свитолина (№15 WTA), которая недавно поделилась трогательным снимком в соцсетях, крайне неудачно начала свое выступление на соревнованиях в австралийской Аделаиде.

Об этом сообщает официальная страничка турнира в Twitter.

В первом круге турнира WTA 500 с призовым фондом более 700 тысяч долларов украинская теннисистка сенсационно потерпела поражение от малоизвестной россиянки Анастасии Гасановой (№130 WTA). Украинка с трудом выиграла первый сет со счетом 7:5, а затем уступила две партии со счетом 4-6, 3-6. Соперницы встречались впервые, а их матч длился 2 часа и 34 минуты.

Таким образом, Элина впервые за год проиграла сопернице не из первой сотни рейтинга WTA. В последний раз Свитолина уступала Наде Подороске (на тот момент 131 ракетка мира) в 1/4 финала Ролан Гаррос-2020. Отметим, за последние 4 сезона украинка в третий раз проиграла в первом круге соревнований.

Видео матча Элина Свитолина — Анастасия Гасанова:

Во втором круге 22-летняя россиянка сыграет против японки Мисаки Дои (WTA 105).

Отметим, Элина попала в наш рейтинг звездных украинок, которые вышли замуж за иностранцев.

Теги:
#Теннис #Элина Свитолина
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