Двое украинских военных погибли на Донбассе: подробности
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За день противник дважды нарушал режим "тишины".
В зоне проведения операции Объединенных сил 10 января погибли двое украинских военнослужащих.
Об этом говорится в сводке Штаба ООС по состоянию на 17:00.
Отмечается, что украинские защитники получили несовместимые с жизнью ранения вследствие подрыва неопознанном взрывном устройстве.
Кроме того, указывается, что противник за день дважды нарушил соглашения о прекращении огня. Оба случая были зафиксированы возле Песок, где оккупанты задействовали гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
В сообщении указано, что военнослужащие ВСУ остаются на своих позициях и продолжают защищать границы Украины.
Как сообщалось ранее, в Украине на фоне опасений о возможном полномасштабном вторжении российских войск, объяснили, как будут формироваться отряды территориальной самообороны.
В частности в них можно будет вступить не только людям, которые проходили службу в армии или силовых структурах, но и всем желающим, после прохождения медосмотра и подписания контракта на добровольной основе. Главным требованием является присяга добровольца территориальной обороны.
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