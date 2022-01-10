Двое украинских военных погибли на Донбассе: подробности

За день противник дважды нарушал режим "тишины".

В зоне проведения операции Объединенных сил 10 января погибли двое украинских военнослужащих.

Об этом говорится в сводке Штаба ООС по состоянию на 17:00.

Отмечается, что украинские защитники получили несовместимые с жизнью ранения вследствие подрыва неопознанном взрывном устройстве.

Кроме того, указывается, что противник за день дважды нарушил соглашения о прекращении огня. Оба случая были зафиксированы возле Песок, где оккупанты задействовали гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

В сообщении указано, что военнослужащие ВСУ остаются на своих позициях и продолжают защищать границы Украины.

Как сообщалось ранее, в Украине на фоне опасений о возможном полномасштабном вторжении российских войск, объяснили, как будут формироваться отряды территориальной самообороны.

В частности в них можно будет вступить не только людям, которые проходили службу в армии или силовых структурах, но и всем желающим, после прохождения медосмотра и подписания контракта на добровольной основе. Главным требованием является присяга добровольца территориальной обороны.