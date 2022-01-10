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Двоє українських військових загинули на Донбасі: подробиці

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Збройні сили України Новина оновлена 10 січня 2022, 19:26
Збройні сили України

За день супротивник двічі порушував режим "тиші".

У зоні проведення операції Об’єднаних сил 10 січня загинуло двоє українських військовослужбовців.

Про це йдеться у зведенні Штабу ООС станом на 17:00.

Зазначається, що українські захисники отримали несумісні з життям поранення внаслідок підриву невідомого вибухового пристрою.

Крім того, зазначається, що супротивник за день двічі порушив угоду про припинення вогню. Обидва випадки були зафіксовані біля Пісків, де окупанти пустили в дію гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

У повідомленні зазначено, що військовослужбовці ЗСУ залишаються на своїх позиціях та продовжують захищати кордони України.

Як повідомлялося раніше, в Україні на тлі побоювань про можливе повномасштабне вторгнення російських військ пояснили, як формуватимуться загони територіальної самооборони.

Зокрема до них можна буде вступити не лише людям, які проходили службу в армії чи силових структурах, а й усім охочим після проходження медогляду та підписання контракту на добровільній основі. Головною вимогою є присяга добровольця територіальної оборони.

Теги:
#Донбас #ОРДЛО #ЗСУ #ООС
Збройні сили України
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Двоє українських військових загинули на Донбасі: подробиці
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Категорія
Збройні сили України
Двоє українських військових загинули на Донбасі: подробиці
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