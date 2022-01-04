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Світоліна сенсаційно програла росіянці з другої сотні рейтингу (відео)

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
Дата публікації
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Еліна Світоліна Новина оновлена 04 січня 2022, 12:32
Еліна Світоліна

Українка невдало стартувала на хардовому турнірі WTA.

У вівторок, 4 січня, перша ракетка України Еліна Світоліна (№15 WTA), яка нещодавно поділилася зворушливим знімком у соцмережах, вкрай невдало розпочала свій виступ на змаганнях в австралійській Аделаїді.

Про це повідомляє офіційна сторінка турніру у Twitter.

У першому колі турніру WTA 500 із призовим фондом понад 700 тисяч доларів українська тенісистка сенсаційно зазнала поразки від маловідомої росіянки Анастасії Гасанової (№130 WTA). Українка виграла перший сет з рахунком 7:5, а потім програла дві партії з рахунком 4-6, 3-6. Суперниці зустрічалися вперше, а їх матч тривав 2 години та 34 хвилини.

Таким чином, Еліна вперше за рік програла суперниці не з першої сотні рейтингу WTA. Востаннє Світоліна поступалася Наді Подоросці (на той момент 131 ракетка світу) в 1/4 фіналу Ролан Гаррос-2020. Зазначимо, за останні 4 сезони українка втретє програла у першому колі змагань.

Відео матчу Еліна Світоліна — Анастасія Гасанова:

У другому колі 22-річна росіянка зіграє проти японки Місаки Дої (WTA 105).

Зазначимо, Еліна потрапила до нашого рейтингу зіркових українок, які вийшли заміж за іноземців.

Теги:
#Теніс #Еліна Світоліна
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