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"Дім, милий будинок": Світоліна вперше опублікувала зворушливе фото з бабусею

Автор
Володимир Лавський
Дата публікації
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Автор
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Світоліна живе не лише тенісом. Новина оновлена 06 листопада 2021, 12:29
Світоліна живе не лише тенісом.

Родичів українка показує не так часто.

Українська тенісистка Еліна Світоліна, яка втратила одразу вісім позицій у рейтингу WTA за тиждень, на своїй сторінці в інстаграмі опублікувала нове фото.

На знімку 14-та ракетка світу зображена разом із бабусею на кухні перед сніданком. Скоріше за все, на сніданок у Еліни були млинці, а на столі незвичні для цієї пори року тюльпани.

"Дім, милий дім", — підписала публікацію українська тенісистка.

На публікацію відразу відреагував чоловік спортсменки, французький тенісист Гаель Монфіс, який поставив два серця. За словами самої Світолиної, саме бабуся привчила Монфіса до українського борщу.

Як раніше повідомляв "Телеграф", незважаючи на вдалий сезон , Еліна Світоліна стала бронзовим призером Олімпійських ігор у Токіо в одиночному жіночому розряді. У матчі за третє місце українка у трьох сетах обіграла представницю Казахстану Олену Рибакіну. 2021 року тенісистка вийшла заміж за француза Гаеля Монфіса, а пізніше в соцмережах показала ранок нареченої.

Теги:
#Теніс #Еліна Світоліна
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