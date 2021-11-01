Світоліна втратила вісім позицій у рейтингу WTA

Станом на 1 листопада українська тенісистка вже 14-та.

Офіційний сайт Всесвітньої тенісної асоціації (WTA) 1 листопада опублікував новий рейтинг найкращих тенісисток планети.

Найбільший регрес серед лідерів показала українська спортсменка Еліна Світоліна, яка за тиждень втратила одразу вісім позицій. Наразі Світоліна займає 14-е місце, маючи у своєму активі 3016 очок. До цього українка посідала шосте місце у списку.

Лідирувати продовжує австралійка Ешлі Барті (7 701 очко), на другому місці білоруска Аріна Соболенко (6 150 очок), трійку найкращих замикає чешка Барбора Крейчикова (4 708 очок).

У першій сотні ще чотири представниці України. Марта Костюк посідає 50-те місце з 1 215 очками, Ангеліна Калініна – 57-а (1 135 очок) та Даяна Ястремська – 100-е місце (798 очок).

На Олімпіаді в Токіо, яка пройшла цього літа, Світоліна стала бронзовим призером Ігор.

27-річна Світоліна — переможниця 18 турнірів серії WTA, причому 16 з них — в одиночному розряді. Найвищим досягненням українки є третє місце у рейтингу WTA у 2018 році.