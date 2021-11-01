Свитолина потеряла восемь позиций в рейтинге WTA

По состоянию на 1 ноября, украинская теннисистка уже 14-я.

Официальный сайт Всемирной теннисной ассоциации (WTA) 1 ноября опубликовал новый рейтинг лучших теннисисток планеты.

Наибольший регресс среди лидеров показала украинская спортсменка Элина Свитолина, которая за неделю потеряла сразу восемь позиций. На данный момент Свитолина занимает 14-е место, имея в своем активе 3 016 очков. До этого украинка занимала шестое место в списке.

Лидировать продолжает австралийка Эшли Барти (7 701 очко), на втором месте белоруска Арина Соболенко (6 150 очков), тройку лучших замыкает чешка Барбора Крейчикова (4 708 очков).

В первой сотне еще четыре представительницы Украины. Марта Костюк занимает 50-е место с 1 215 очками, Ангелина Калинина — 57-я (1 135 очков) и Даяна Ястремская — 100-е место (798 очков).

На Олимпиаде в Токио, которая прошла этим летом, Свитолина стала бронзовым призером Игр.

27-летняя Свитолина — победительница 18 турниров серии WTA, причем 16 из них — в одиночном разряде. Самым высоким достижением украинки является третье место в рейтинге WTA в 2018 году.