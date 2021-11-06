Укр

"Дом, милый дом": Свитолина впервые опубликовала трогательное фото с бабушкой

Автор
Владимир Лавский
Дата публикации
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Автор
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Свитолина живет не только теннисом. Новость обновлена 06 ноября 2021, 12:29
Свитолина живет не только теннисом.

Родственников украинка показывает не так и часто.

Украинская теннисистка Элина Свитолина, потерявшая сразу восемь позиций в рейтинге WTA за неделю, на своей странице в инстаграме опубликовала новое фото.

На снимке 14-я ракетка мира изображена вместе с бабушкой на кухне перед приемом пищи. Судя по всему, на завтрак у Элины были блинчики, а на столе непривычные для этого времени года тюльпаны.

"Дом, милый дом", — подписала публикацию украинская теннисистка.

На публикацию тут же отреагировал муж спортсменки, французский теннисист Гаэль Монфис, поставивший два сердечка. По признаю самой Свитолиной, именно бабушка приучила Монфиса к украинскому борщу.

Как ранее сообщал "Телеграф", несмотря на удачный сезон, Элина Свитолина стала бронзовым призером Олимпийских игр в Токио в одиночном женском разряде. В матче за третье место украинка в трех сетах обыграла представительницу Казахстана Елену Рыбакину. В 2021 году теннисистка вышла замуж за француза Гаэля Монфиса, а позже в соцсетях показала утро невесты.

Теги:
#Теннис #Элина Свитолина
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