"Дом, милый дом": Свитолина впервые опубликовала трогательное фото с бабушкой

Родственников украинка показывает не так и часто.

Украинская теннисистка Элина Свитолина, потерявшая сразу восемь позиций в рейтинге WTA за неделю, на своей странице в инстаграме опубликовала новое фото.

На снимке 14-я ракетка мира изображена вместе с бабушкой на кухне перед приемом пищи. Судя по всему, на завтрак у Элины были блинчики, а на столе непривычные для этого времени года тюльпаны.

"Дом, милый дом", — подписала публикацию украинская теннисистка.

На публикацию тут же отреагировал муж спортсменки, французский теннисист Гаэль Монфис, поставивший два сердечка. По признаю самой Свитолиной, именно бабушка приучила Монфиса к украинскому борщу.

Как ранее сообщал "Телеграф", несмотря на удачный сезон, Элина Свитолина стала бронзовым призером Олимпийских игр в Токио в одиночном женском разряде. В матче за третье место украинка в трех сетах обыграла представительницу Казахстана Елену Рыбакину. В 2021 году теннисистка вышла замуж за француза Гаэля Монфиса, а позже в соцсетях показала утро невесты.