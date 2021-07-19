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Свитолина показала свое утро невесты (фото)

Свитолина показала свое утро невесты (фото)
Обновлено 17:53 Сегодня Телеграф Фото: Instagram elisvitolina

Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина поделилась очередной порцией снимков со своей свадьбы с французским теннисистом Гаэлем Монфисом. На этот раз первая ракетка Украины порадовала подписчиков фотографиями из серии "утро невесты". 

Свитолина запела от счастья, вернувшись к Монфису (видео)

Элина показала, как ей делали макияж и прическу, а также представила тематическую фотосессию до официального торжества.

 
 
 
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Публикация от Elina Monfils (@elisvitolina)

"Свадебное утро. Наверное, самый нервный момент в этот день... Когда вы хотите, чтобы все было совершенно идеально - макияж, прическа, платья, обувь, фотографии, видео и многое другое... Почти невозможно получить удовольствие от всего процесса", - порассуждала на эту тему Элина.

Элина Свитолина перед свадьбой с Гаэлем Монфисом

Элина Свитолина перед свадьбой с Гаэлем Монфисом

Элина Свитолина перед свадьбой с Гаэлем Монфисом

Элина Свитолина перед свадьбой с Гаэлем Монфисом

Элина Свитолина перед свадьбой с Гаэлем Монфисом

Элина Свитолина перед свадьбой с Гаэлем Монфисом

Элина Свитолина перед свадьбой с Гаэлем Монфисом

"Телеграф" напоминает, что последним крупным турниром для Элины стал Уимблдон, однако там украинка не сумела преодолеть даже второй круг. Гаэль, в свою очередь, с треском провалился, вылетев из турнира уже во втором матче.

Напомним, Элина и Гаэль объявили о помолвке в апреле 2021 года после недолгого расставания. Во время "паузы" в отношениях украинка успела даже сняться в откровенной фотосессии

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 151

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Элина Свитолина, Гаэль Монфис, Теннис.
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