Свитолина "слетела" со второго круга Wimbledon: видео ярких моментов

Украинская теннисистка Элина Свитолина, объявившая о помолвке в апреле, не сумела пройти дальше второго тура Уимблдона.

Так, Свитолина встречалась с представительницей Польши Магдой Линетт и пропустила в двух сетах со счетом 3:6, 4:6.

Лучшая теннисистка Украины потерпела самое ранее поражение на турнирах Большого шлема с Уимблдона 2018 года – тогда она выбыла в первом круге соревнований.

Также второй круг оказался последним и для Марты Костюк. Она играла против Анастасии Севастовой из Латвии и выиграла первый сет, но затем уступила в двух следующих партиях - 6:1, 4:6, 3:6.

Отметим, в первом круге вылетела еще одна украинка Катерина Козлова, а Леся Цуренко снялась с турнира перед стартом. Получается, что все украинские теннисистки завершили борьбу в женском одиночном разряде.

Как сообщал "Телеграф", ранее Свитолина (№6 WTA) прекратила борьбу в одиночном разряде на Турнире Большого Шлема во Франции.