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Свитолина бесславно покинула Ролан-Гаррос (видео)

Свитолина бесславно покинула Ролан-Гаррос (видео)
Обновлено 15:19 Сегодня Телеграф Фото: Instagram elisvitolina

Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина (№6 WTA) прекратила борьбу в одиночном разряде на Турнире Большого Шлема во Франции.

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В третьем раунде Ролан-Гаррос-2021 украинка проиграла чешке Барборе Крейчиковой (№33 WTA). 33-я ракетка мира разгромила украинку в двух сетах со счетом 3:6, 2:6. Примечательно, что теннисистки пересеклись на соревнованиях впервые.

Видеообзор матча Элина Свитолина - Барбора Крейчикова:

В четвертом раунде Открытого чемпионата Франции Крейчикова сразится с американкой Слоан Стивенс (№59 WTA).

Таким образом, на Ролан Гаррос-2021 в одиночном разряде осталась одна украинка - Марта Костюк, которая 5 июня сыграет свой матч 3-го раунда.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Свитолина сказала "Да" французскому теннисисту Гаэлю Монфису.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 78

Все по теме:

Элина Свитолина, Теннис, Ролан Гаррос, Барбора Крейчикова.
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