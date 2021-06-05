Свитолина бесславно покинула Ролан-Гаррос (видео)

Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина (№6 WTA) прекратила борьбу в одиночном разряде на Турнире Большого Шлема во Франции.

В третьем раунде Ролан-Гаррос-2021 украинка проиграла чешке Барборе Крейчиковой (№33 WTA). 33-я ракетка мира разгромила украинку в двух сетах со счетом 3:6, 2:6. Примечательно, что теннисистки пересеклись на соревнованиях впервые.

Видеообзор матча Элина Свитолина - Барбора Крейчикова:

В четвертом раунде Открытого чемпионата Франции Крейчикова сразится с американкой Слоан Стивенс (№59 WTA).

Таким образом, на Ролан Гаррос-2021 в одиночном разряде осталась одна украинка - Марта Костюк, которая 5 июня сыграет свой матч 3-го раунда.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Свитолина сказала "Да" французскому теннисисту Гаэлю Монфису.