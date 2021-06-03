Две украинки пробились в третий раунд Ролан Гаррос-2021

В четверг, 3 июня, на открытом чемпионате Франции выступили две украинские теннисистки-одиночницы.

Первая ракетка Украины и шестой номер рейтинга WTA Элина Свитолина без проблем разобралась с американкой Энн Ли (№75 WTA). Итоговый счет - 6:0, 6:4. В следующем раунде Турнира Большого Шлема Элине будет противостоять чешка Барбора Крейчикова (№33 WTA).

Украинка Марта Костюк (№81 WTA), в свою очередь, в двух партиях переиграла китаянку Чжэн Сайсай (№57 WTA) со счетом 6:3, 6:4. В третьем круге Ролан Гаррос-2021 Костюк сыграет против победительницы противостояния Варвара Грачева (№88 WTA) - Камила Джорджи (№80 WTA).

Напомним, второй раунд Открытого чемпионата Франции не сумела преодолеть украинка Ангелина Калинина (№139 WTA), которая уступила американке Даниэль Коллинс (№50 WTA) со счетом 0:6, 2:6.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Свитолина пощекотала нервы фанатам в первом раунде Ролан Гаррос-2021.