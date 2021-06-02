"Сексуальный ангел": украинская теннисистка восхитила пышным бюстом и стройными ножками (фото)

Украинская теннисистка Ангелина Димова опубликовала пикантный снимок в своем блоге в Instagram. Спортсменка на фоне пляжа во Флориде показала, как выглядит без фильтров.

На фото обладательница стройной фигуры позирует в купальнике малинового цвета, который подчеркивает ее пышную грудь и стройные ножки.

"Без фильтров. Я люблю штормы во Флориде", - подписала публикацию 20-летняя теннисистка.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Aɴɢᴇʟɪɴᴀ (@angelina_dimova)

За час снимок набрал большое количество лайков и более сотни комментариев: "красотка Лина", "Девушка огонь", "Суперская", "Красивая девчуля", "Самая лучшая", "Ангел", "Сексуальная", "Сексуальный ангел".

Красотой украинской спортсменки восхищаются многие, а особенно мужская половина подписчиков. Предлагаем вспомнить самые яркие фото Ангелины:

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