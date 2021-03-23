"Огонь": украинская теннисистка засветила формы в крохотном бикини (фото, видео)

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Обновлено 14:48 Сегодня Телеграф Фото: Instagram lesiatsurenko

Украинская теннисистка Леся Цуренко немного отдохнула от тренировочных будней в Майами.

Спортсменка опубликовала на своей страничке в Instagram снимок, на котором она позирует в белом купальнике. "Сохраняйте позитивный настрой и наслаждайтесь жизнью, что бы ни случилось", - сопроводила комментарием снимок теннисистка.

 
 
 
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Публикация от Lesia Tsurenko (@lesiatsurenko)

Пользователи тут же начали засыпать Лесю комплиментами: "Вызывающая", "Позитивная", "Такая красивая", "В отличной форме", "Классная фигура".

Цуренко нередко радует своих подписчиков откровенными снимками:

Леся Цуренко в купальнике

Леся Цуренко в купальнике

Леся Цуренко в купальнике

Леся Цуренко в купальнике

Леся Цуренко в купальнике

Ранее "Телеграф" сообщал, что Свитолина поразила Монфиса своим новым образом, хотя теннисисты уже не в месте.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 328

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Леся Цуренко, Теннис.
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