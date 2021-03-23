"Огонь": украинская теннисистка засветила формы в крохотном бикини (фото, видео)

Украинская теннисистка Леся Цуренко немного отдохнула от тренировочных будней в Майами.

Спортсменка опубликовала на своей страничке в Instagram снимок, на котором она позирует в белом купальнике. "Сохраняйте позитивный настрой и наслаждайтесь жизнью, что бы ни случилось", - сопроводила комментарием снимок теннисистка.

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Пользователи тут же начали засыпать Лесю комплиментами: "Вызывающая", "Позитивная", "Такая красивая", "В отличной форме", "Классная фигура".

Цуренко нередко радует своих подписчиков откровенными снимками:

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