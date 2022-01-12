Укр

"Есть квартиры в Лондоне и Монако": Свитолина рассказала о своей скромной жизни (видео)

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
Дата публикации
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Автор
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Элина Свитолина Новость обновлена 12 января 2022, 13:24
Элина Свитолина

Теннисистка владеет недвижимостью в Европе.

Первая ракетка Украины и 15-й номер в рейтинге WTA Элина Свитолина, которая недавно неудачно стартовала на турнире в Аделаиде (Австралия), рассказала, сколько у нее квартир.

Соответсвующее интервью появилось на YouTube-канале "В гостях у Гордона".

В беседе с журналистом Дмитрием Гордоном Элина призналась, что живет скромной жизнью без излишеств. При этом теннисистка отметила, что у нее есть недвижимость и в Украине, и в Европе, а передвигается она на подаренном мужем Mercedes.

"Есть небольшая квартира в Киеве. Живу очень скромно, так сложилось. Люблю, чтобы не было излишеств. В Одессе у меня родители живут, бабушка. Там у нас тоже есть недвижимость. Также у меня есть квартиры в Лондоне и Монако", — рассказала Элина.

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Напомним, в этом же интервью Элина призналась, что не собирается идти в украинскую политику, ведь плохо знакома с ситуаций в родной стране. Спортсменка отметила, что много путешествует из-за работы. К слову, лучшая украинская теннисистка летом 2021 года вышла замуж за французского теннисиста Гаэля Монфиса.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Элина поделилась трогательным фото с бабушкой.

Теги:
#Теннис #Элина Свитолина
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