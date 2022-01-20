Укр

"Почти все используют допинг": звезда ММА откровенно рассказал о спортсменах в России (видео)

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
Дата публикации
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Автор
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Магомед Исмаилов Новость обновлена 20 января 2022, 13:41
Магомед Исмаилов

Боец раскрыл правду о ММА в РФ.

Известный российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов заявил о том, что подавляющее большинство его соотечественников, выступающих в ММА, используют допинг.

Соответсвующее интервью появилось на YouTube-канале "Больше спорта".

На вопрос ведущей про существующие мифы в ММА была затронута тема допинга. Исмаилов отметил, что в РФ большинство бойцов сидят на химии.

"В России 99,9 % бойцов сидят на химии", — заявил Исмаилов.

35-летний Магомед провел свой последний поединок осенью 2021 года в Сочи. Тогда Исмаилов досрочно проиграл своему соотечественнику Владимиру Минееву.

Добавим, что бойцы встречались между собой раньше. В октябре 2018 года в их противостоянии была зафиксирована ничья.

Планируется, что Исмаилов свой следующий поединок проведет с Александром Шлеменко. Ожидается, что бой состоится летом 2022 года. На счету "Маги" 17 побед, три поражения и одна ничья. Свою самую знаменитую победу Магомед добыл в бою с Александром Емельяненко.

Ранее "Телеграф" сообщал, что кикбоксер провел свой первый бой в UFC и добыл впечатляющую победу нокаутом.

Теги:
#Смешанные единоборства #Магомед Исмаилов
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